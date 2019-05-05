“المسند” يتوقع رؤية “هلال رمضان” في وضح النهار بمناطق المملكة اليوم

رجح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، رؤية هلال شهر رمضان عبر المناظير، لافتاً إلى أن الهلال قد يشاهد في وضح النهار اليوم (الأحد) من خلال تقنية سي سي دي كاميرا.

وقال المسند في عدة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”، إن هلال شهر رمضان سيولد بعد منتصف الليلة عند الساعة (01:45 ص)، وسيغرب مساء اليوم بعد الشمس في كل مناطق المملكة، مبيناً أنه سيمكث في الأفق 31 دقيقة في الشرق، و32 دقيقة في الوسط، و28 دقيقة في الشمال، و33 دقيقة في الغرب والجنوب الغربي. وأضاف أن مخرجات تقنية السي سي دي كاميرا حتى الآن لا تُعتمد في الثبوت أو النفي لدى الشرعيين، وعادة الفتوى الشرعية لأمر تقني تأتي متأخرة بضع سنين.