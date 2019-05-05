السعودية: وصول الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى جدة

وصل خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز آل سعود مساء أمس إلى جدة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي وفي استقباله مستشار خادم الحرمین الشریفین أمیر منطقة مكة المكرمة الأمیر خالد الفیصل بن عبد العزیز ومحافظ جدة الأمیر مشعل بن ماجد بن عبد العزیز.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أنهى زيارته إلى الرياض أمس السبت ليعود مع إنهاء الجهات الحكومية والأهلية استعداداتها لاستقبال معتمري شهر رمضان، بحسب "جريدة المدينة".

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كما كان في استقبال الملك الأمراء: فیصل بن تركي بن عبدالله، عبدالله بن تركي بن عبد العزیز بن تركي، سعود بن عبدالمحسن بن عبد العزیز المستشار الخاص لخادم الحرمین الشریفین، منصور بن بندر بن عبد العزیز، خالد بن فھد بن محمد، متعب بن عبدالله بن عبد العزیز، محمد بن فھد بن محمد، عبدالله بن منصور بن جلوي وخالد بن فیصل بن تركي وكیل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي.