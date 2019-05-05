الصحة: الوقت الأمثل لممارسة الرياضة في رمضان بين الإفطار والسحور

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كشفت وزارة الصحة، الوقت الأمثل لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك. ووجهت الوزارة 4 نصائح عند ممارسة الرياضة، تتمثل في: بعدم إرهاق الجسم..، والحرص على التواجد في جو معتدل وتهوية جيدة، واستشارة الطبيب في حال وجود مشكلة صحية، إضافة إلى ممارسة الرياضة بين الإفطار والسحور.





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