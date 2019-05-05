بالصور والفيديو.. مدني الداير يباشر حريقًا ضخمًا بالقرحان

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الداير شرق منطقة جازان، مساء السبت، حريقًا ضخمًا اندلع بمقر إحدى الشركات الخاصة بقرية القرحان.

وهرعت فرق الدفاع المدني للموقع فور تلقّيها البلاغ، وعملت على محاصرة اللهب حتى لا يصل إلى مُجمَّع تجاري قريب من موقع الحريق.

وعملت الفرق على إخلاء الموقع من أي تواجد بشري، ونجحت خطة الإخلاء والإخماد السريعة التي طبقها الدفاع المدني بالداير من خروج الحادث دون إصابات.