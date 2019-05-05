بالفيديو.. تصادم «مروِّع» يودي بحياة 6 مواطنين بطريق رفحاء عرعر

أودى حادث تصادم مروِّع بين مركبتين، أمس السبت، بحياة ستة مواطنين، على طريق رفحاء- عرعر الدولي (بالقرب من مفرق هجرة قيصومة فيحان)، وتمَّ نقل جثامينهم إلى مستشفى رفحاء العام.

وأوضح مساعد غالي العنزي، مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، أنَّ ثلاث فرق إسعافية، تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي من مركز إسعاف رفحاء، باشرت الحادث، وأنَّ البلاغ ورد من مواطن لغرفة العمليات الساعة 00:25 ص ، وكان وصول أول فرقة إسعافية الساعة 00:36 ص.

وأضاف العنزي أنَّه تَمَّ تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة ونقل جثامين الوفيات إلى مستشفى رفحاء العام.

وأهاب العنزي بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وربط حزام الأمان، وعدم السرعة، أو الانشغال باستخدام الجوال أو غيره .