السعودية اليوم / تفعيل الشهر العالمي للمراجعة الداخلية بتعليم الباحة



الباحة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة فعاليات برنامج تفعيل الشهر العالمي للمراجعة الداخلية, الذي يصادف شهر مايو الحالي.

واطلع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني اليوم, على البرامج المعدة لتنفيذ المناسبة, مستمعاً إلى شرح موجز عن منجزات إدارة المراجعة الداخلية, مؤكداً الدور الفاعل المناط بإدارة المراجعة الداخلية في المؤسسات التعليمية، كونها شريك حقيقي مساعد لأقسام الإدارة بما تقدمه من دور بارز لتصحيح المسار، وبناء الثقة وتجاوز الهفوات وتحقيق رسالتها وتجويد العمل بها وإرساء مبادئ الجودة.

وأشار الدكتور الزهراني إلى أن المراجعة الداخلية تسعى بشكل أساسي للتوجيه والإصلاح لكشف الأخطاء وفرض المحاسبة، مطالباً الجميع بالتعاون مع إدارة المراجعة الداخلية لتحقيق الهدف منها، ومبيناً أن رسالة المراجعة الداخلية تتلخص في استثمار الطاقات والكفاءات المتاحة عبر المعايير واللوائح والأنظمة والتعليمات والوصول بها إلى أساليب تقويم الأداء ونتائج الأعمال المالية والإدارية للإدارات والأقسام، والخروج بتوصيات تساعد على تحقيق أهداف هذه الجهات بشكل خاص وأهداف الإدارة بشكل عام بغية تقليل المخاطر وإقرار أساليب تقويم ثابتة ومستقلة لفحص ومراجعة كافة الأنشطة.

وكرّم المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة منسوبي إدارة المراجعة الداخلية وعدد من مديري الإدارات المتعاونة في تنفيذ البرنامج.

// انتهى //

10:38ت م

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