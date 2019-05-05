

المدينة المنورة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

اختتمت هيئة تطوير المدينة المنورة أمس, المرحلة الأولى من برنامج إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، والبرنامج التعريفي لشهادة معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD).

واشتمل البرنامج التعريفي لشهادة (CIPD) تقديم 3 برامج متخصصة بواقع 75 ساعة تدريبية لنحو 110 موظف وموظفة من مختلف القطاعات الحكومية بالمدينة المنورة, فيما استفاد من برنامج (PMP) أكثر من 80 موظفاً وموظفة، ضمن خمسة برامج بواقع 375 ساعة تدريبية, وذلك ضمن خطة هيئة تطوير منطقة المدينة للاستثمار في رأس المال البشري في القطاعات الحكومية بالمنطقة.

وتهدف هيئة تطوير المدينة المنورة من خلال تقديم هذه البرامج إلى رفع مستوى أداء موظفي القطاع الحكومي في المنطقة, وتعزيز جودة المخرجات والخدمات المقدمة.

// انتهى //

10:33ت م

0023





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة تطوير المدينة المنورة تنفّذ برامج لتطوير أداء موظفي القطاع الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.