وظائف إدارية لحملة البكالوريوس في الاتصالات السعودية

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة إدارية لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُحلل أول الفوترة وإصدار الفواتير Senior Invoicing and Billing Analyst)، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال أو نظم المعلومات الإدارية أو أي تخصص ذات صلة، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُحلل أول الفوترة وإصدار الفواتير (Senior Invoicing and Billing Analyst).

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الشروط:

1- درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال أو نظم المعلومات الإدارية أو أي تخصص ذات صلة.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في خدمة العملاء في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1440/08/30هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا