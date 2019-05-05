الزعاق: غداً أول رمضان في هذه الدول

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال د.خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن يوم غد الاثنين أول رمضان في أستراليا، إيطاليا، تركيا، لبنان، الكويت، قطر، اليمن، العراق.

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وأضاف الزعاق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن باقي الدول ستعلن عن موعد دخوله اليوم الاثنين وهي: السعودية، ماليزيا، اندونسيا، باكستان، البحرين، الإمارات، عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا.

يذكر أن المحكمة العليا أكدت أمس أنه لم يرد إليها ما يُثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة وستعقد اليوم الأحد، جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.