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شكرا لقرائتكم الزعاق: غداً أول رمضان في هذه الدول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الزعاق: غداً أول رمضان في هذه الدول
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال د.خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن يوم غد الاثنين أول رمضان في أستراليا، إيطاليا، تركيا، لبنان، الكويت، قطر، اليمن، العراق.
وأضاف الزعاق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن باقي الدول ستعلن عن موعد دخوله اليوم الاثنين وهي: السعودية، ماليزيا، اندونسيا، باكستان، البحرين، الإمارات، عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا.
يذكر أن المحكمة العليا أكدت أمس أنه لم يرد إليها ما يُثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة وستعقد اليوم الأحد، جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.
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