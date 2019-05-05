فيديو.. مسؤول رفيع بنظام البشير : أنا قائد التغيير!

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

ظهر مسؤول رفيع في نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في مقطع فيديو حيث نسب لنفسه، قيادة عملية التغيير التي شهدتها البلاد في الحادي عشر من أبريل الماضي، حيث قال إنه فضّل التضحية بالمجموعة الحاكمة بدلًا من إراقة دماء الملايين.

وقال نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، عضو المجلس العسكري المستقيل، الفريق أول جلال الدين الشيخ، إنه هو من قاد التغيير ضد نظام البشير، حسبما نقلت صحيفة “كوش نيوز”.

Advertisements

وأقسم جلال، في مقطع فيديو منسوب له أمام جمع من الحضور قائلًا: “أقسم بالله العظيم، وعلي بالطلاق أنا الذي قدت التغيير هذا”.

وبعد أن كرر القيادي السابق حلفه، أضاف: “مشيت لوزير الدفاع ومشيت قبلها لصلاح (يقصد رئيس الاستخبارات السابق صلاح قوش)، ما ممكن نحنا في سبيل عشرين وللا ثلاثين راجل وللا حكومة نخسر ملايين، الرئيس دا (هذا) يتنحى، يتنحى الليلة بالحُسنَى (أو) بالرجالة يتنحى حقنًا للدماء”.

وتابع جلال : “عندما أصروا علي أن أكون بالمجلس الانتقالي قلت ليهم بالله يا جماعة عليكم الله سيبونا كفانا والمهمة دي تتعدى بسلام، قالوا لي لا، وبرهان (دا رشحتوا أنا دفعتي)”، في إشارة إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان.

واستطرد نائب مدير جهاز الأمن؛ ليوضح ما دار مع وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، بعد تنحي البشير: “قلت لابن عوف أنت ياك قائدنا لكن كتر خيرك ما مقبول، قال لازم أعلن الانقلاب، ثم أتنحى بعد ذلك للحفاظ على السيستم (النظام) العسكري”.