الان تتابع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز توفر 14 وظيفة إدارية شاغرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، عن توفر عدد 14 وظيفة إدارية شاغرة للمراتب العليا، وترغب في شغلها عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.
وأوضحت الجامعة أنه على من تتوفر لديه متطلبات الوظيفة التقدم عن طريق النظام الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة وتسجيل معلوماته وإرفاق ما يثبت ذلك ، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 30/8/1440 هـ ولمدة عشرة ايام.
وللطلاع على تفاصيل الوظائف وبوابة التوظيف عبر الرابط التالي ” هنا “
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