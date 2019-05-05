وظائف شاغرة للرجال والنساء في مجال الرقابة والتحقيق

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في مجال الرقابة والتحقيق، للرجال بالمرتبة السادسة، وللنساء بالمرتبتين السادسة والثامنة، لمن تتوفر لديهم شروط شغلها والواردة في نظام الخدمة المدنية وذلك على النحو التالي:

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1- وظائف الرجال بالمرتبة السادسة (محقق نظامي مساعد – مساعد محقق مالي – مساعد محقق إداري – مساعد مراقب إداري)،

2- وظائف النساء بالمرتبة السادسة (مساعد محقق إداري – مساعد مراقب إداري)،

ويتطلب ذلك الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات (القانون – الأنظمة – الإدارة العامة – إدارة الأعمال – الحقوق –المحاسبة – إدارة مالية) وبتقدير لا يقل عن جيد جداً،

3- وظائف النساء بالمرتبة الثامنة (مراقب إداري)،

ويتطلب ذلك الحصول على درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) بتقدير لا يقل عن جيد جداً،

وعلى من يرغب بالتقدم لهذه الوظائف الدخول على أيقونة التوظيف بموقع الهيئة الإلكتروني www.cib.gov.sa خلال الفترة من 1440/8/30هـ وحتى نهاية 1440/9/4هـ ويلزم ذلك تحميل (صورة من المؤهلات العلمية – السجل الأكاديمي – صورة من الهوية الوطنية)، وللاستفسار الاتصال على الرقم (0114052333) تحويلة (121).