وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في تخصصات مختلفة

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عن توفر وظائف شاغرة لحملة درجتي البكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات.

وأوضحت الجامعة أن العمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة، موردة تفاصيل الوظائف الشاغرة عبر الرابط: https://t.co/Lxv7GTgfKe