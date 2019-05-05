الان تتابع مواطنة بالطائف تفاجأ بمشغل نسائي باسمها في الرياض.. حرمها من إعانة حافز والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
تعاني مواطنة بمحافظة الطائف، منذ 13 عاما، بسبب حرمانها من مساعدات تستحقها، ومنها إعانة “حافز”، كونها تشكو من أمراض عدة أبرزها ورم في الفخذ، وتمزق فقرات العمود الفقري والأوردة.
وفوجئت المواطنة بوجود مشغل نسائي مسجل باسمها في مدينة الرياض، وحين راجعت مكتب العمل لمعرفة من قام بفتح المشغل، ولكن دون جدوى، مما تسبب في حرمانها من الإعانات والمساعدات التي تستحقها.
يشار إلى أن “الخليج 365” تحتفظ بكامل المستندات الرسمية للحالة، التي ناشدت صاحبتها إنهاء معاناتها والتحقق من أمر المشغل.
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