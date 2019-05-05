تداول نشطاء على مواقع التواصل فيديو، يظهر رعونة سائق أثناء قيادته مركبة نصف نقل« دينا» بشكل متعرِّج، وقد تجاوز قائدي الشاحنات؛ ما تسبَّب في خروج إحدى المركبات عن طريق الساحل الدولي (جدة- جازان).
وأظهر مقطع الفيديو، الذي وثَّقه أحد سالكي الطريق، شاحنة «دينا» تسير بشكل متعرج ومتهور وسط الطريق، كما أنَّ سائقها تجاوز السرعة المقررة، وتخطى السيارات بشكل خطر، ما تسبَّب في إجبار إحدى المركبات على الانحراف، والخروج عن طريق الرئيسي.
وأفادت مصادر، أنَّ القوات الخاصة لأمن الطرق، استوقفت السائق المتهور، الذي تبيَّن أنَّه ليس سعوديًا ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، وأنَّه كان في حالة غير طبيعية؛ ويرجَّح أن يكون متعاطيًا للمخدرات.
إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل
من مصر 00201025198165
من السعودية 00966532159578
من الخليج وبلاد الشام 00971504893881
تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سائق يتجاوز الشاحنات بشكل جنوني على طريق جدة- جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.