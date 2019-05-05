دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. سائق يتجاوز الشاحنات بشكل جنوني على طريق جدة- جازان

تداول نشطاء على مواقع التواصل فيديو، يظهر رعونة سائق أثناء قيادته مركبة نصف نقل« دينا» بشكل متعرِّج، وقد تجاوز قائدي الشاحنات؛ ما تسبَّب في خروج إحدى المركبات عن طريق الساحل الدولي (جدة- جازان).

وأظهر مقطع الفيديو، الذي وثَّقه أحد سالكي الطريق، شاحنة «دينا» تسير بشكل متعرج ومتهور وسط الطريق، كما أنَّ سائقها تجاوز السرعة المقررة، وتخطى السيارات بشكل خطر، ما تسبَّب في إجبار إحدى المركبات على الانحراف، والخروج عن طريق الرئيسي.

وأفادت مصادر، أنَّ القوات الخاصة لأمن الطرق، استوقفت السائق المتهور، الذي تبيَّن أنَّه ليس سعوديًا ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، وأنَّه كان في حالة غير طبيعية؛ ويرجَّح أن يكون متعاطيًا للمخدرات.