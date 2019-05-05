المحكمة العليا: لم يرد ما يثبت رؤية هلال رمضان

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قالت المحكمة العليا إنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، مشيرة إلى أنها وستعقد غدا جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.
وفيما يلي نص التصريح :
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فبناءً على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ ، فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440هـ - حسب تقويم أم القرى – ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة وللأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها ستعقد – إن شاء الله تعالى - جلسة مساء يوم غد الأحد وتصدر قراراً بما يثبت لديها بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع.
والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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مقدم من حاوي
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نجمات يظهرن بالحجاب في رمضان 2019
كشفت اللقطات الترويجية لمسلسلات رمضان 2019، عن تغيير بعض النجمات لإطلالاتهن المعتادة حتى تناسب الدور، ومنها ظهور بعضهن بالحجاب ضمن أحداث العمل. صور: ثنائيات ينتظرها الجمهور في رمضان 2019.. من يتفوق على تيم حسن؟ 7awi 1 صور: ثنائيات ينتظرها الجمهور في رمضان 2019.. من يتفوق على تيم حسن؟ شاهدي أيضاً: صور: ثنائيات ينتظرها الجمهور في رمضان 2019.. من يتفوق على تيم حسن؟ من النجمات اللاتي يظهرن بالحجاب في مسلسلات رمضان 2019، الفنانة رانيا يوسف حيث نشر لها عدة صور وهي ترتديه ضمن أحداث مسلسلها "مملكة إبليس". كما ستطل علينا الفنانة حلا شيحة في مسلسل "زلزال"، وهي ترتدي حجاب خاصة وأنها تؤدي دور فتاة صعيدية، وكذلك الفنانة نسرين أمين التي ظهرت في كواليس نفس العمل وهي تضع طرحة على رأسها. أما الفنانة نسرين طافش فحجابها في رمضان 2019 يأتي مختلفاً، خاصة وأنها تؤدي دور تاريخي ضمن مسلسل "مقامات العشق"، فأطلت وهي تضع طرحة طويلة مثبتة في رأسها من أعلى. شاهدي فيديو نجمات يظهرن بالحجاب في رمضان 2019: المزيد: غياب الزعيم والفخراني والبطولات النسائية.. ظواهر جديدة في رمضان 2019 شاهد.. هيفاء وهبي وأحمد فهمي في «الواد سيد الشحات» رمضان 2019 صور إطلالات صادمة وجريئة لنجوم عادوا بالزمن إلى الوراء في رمضان 2019 هنا الزاهد تتحول إلى صورة طبق الأصل من شيرين سيف النصر..شاهدوا كيف بدت تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو: أقوى امرأة في العالم.. عمرها 43 عام وتجر شاحنة تزن 12 طن
تمكنت امرأة في الـ43 من عمرها من تحقيق رقم قياسي عالمي وحصلت على لقب أقوى امرأة في العالم، حيث استطاعت جيتي موسوي من جر شاحنة عملاقة تزن 12 طنا و380 كيلوغرام وهو رقم لم تصل إليه سيدة قبلها. واستطاعت جيتي جر الشاحنة لمسافة 30 مترًا وبذلك تفوقت على نفسها فآخر رقم قياسي مسجل يعود لجيتي نفسها حيث تمكنت من جر شاحنة تزن 12 طنًا و 270 كيلوغرام. فيديو: رجل غاضب يحطم شقته بمطرقة ثقيلة لأنها لم ترق لمستوى معاييره 7awi 1 فيديو: رجل غاضب يحطم شقته بمطرقة ثقيلة لأنها لم ترق لمستوى معاييره شاهد أيضاً: فيديو: رجل غاضب يحطم شقته بمطرقة ثقيلة لأنها لم ترق لمستوى معاييره أما عن المنافسة الوحيدة في هذا المجال فهي سيدة أسترالية تمكنت من جر شاحنة تزن 11 طنًا و350 كيلوغرام وحققت هذا الرقم عام 2011 لكن جيتي تمكنت من كسر هذا الرقم مرتين حتى الآن. وبذلك تم تصنيف جيتي كأقوى امرأة في العالم وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، إلا أنها تحلم بجر شاحنة أكثر ضخامة حيث يصل وزنها إلى 15 طن تقريبًا. الجدير بالذكر أن جيتي تمارس الألعاب الرياضية منذ أن كانت في السابعة من عمرها، وتتمرن لساعات طويلة كما حازت على المركز الأول في مسابقات القوة لعام 2018 عن وزن 90 كيلوغرام. المزيد: فيديو: 5 أبواب مخيفة لا يجرؤ أحد على فتحها.. بينهم باب غرفة فندق عادية صور: لا تكبر أبدًا.. جميلة تبدو دائمًا في الـ20 هذا هو عمرها الحقيقي صور: 10 آلاف دولار شهريًا بدون وزن زائد نساء حققن ثروة من تناول الطعام تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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اعترافات حكام عرب غوت تالنت عن إطلالاتهم بالحلقة الأخيرة كشفت مفاجآت
مازالت أصداء الحلقة الختامية من برنامج Arabs Got Talent عرب غوت تالنت مستمرة، آخرها ما كشفته لجنة التحكيم عن إطلالاتهم في هذه الأمسية المميزة. إطلالات نجوى كرم التي أسرت القلوب في Arabs Got Talent الموسم السادس 7awi 1 إطلالات نجوى كرم التي أسرت القلوب في Arabs Got Talent الموسم السادس شاهدي أيضاً: إطلالات نجوى كرم التي أسرت القلوب في Arabs Got Talent الموسم السادس إطلالات لجنة تحكيم عرب غوت تالنت في الحلقة الختامية، أثارت فضول البعض فكان على برنامج Trending كشف أسرارها، بدأت النجمة نجوى كرم حديثها بأنها اختارت فستاناً من اللون الأبيض لأنه يرمز للسعادة والبهجة. أضافت نجوى كرم عن فستانها الأبيض اللافت في الحلقة الأخيرة من عرب غوت تالنت، أنها اختارته لأن عادة الحلقة الختامية تكون مليئة بالسعادة والأجواء الرائعة، ليتم الكشف عن سر يخص فستانها الذي حولها إلى عروس في هذه الليلة وهو أنه تم العمل عليه لمدة شهر كامل، وهو من تصميم المصمم رامي قاضي. أسرار تكشف عن إطلالات لجنة تحكيم عرب غوت تالنت في الحلقة الأخيرة 7awi 1 أسرار تكشف عن إطلالات لجنة تحكيم عرب غوت تالنت في الحلقة الأخيرة أما العميد علي جابر فكشف لأول مرة أنه لا يجيد ربط رابطة العنق أبداً، ليشكل هذا الأمر له أزمة في الحلقة الأخيرة من عرب غوت تالنت، خاصة وأن عليه الظهور ببذلة كلاسيكية كاملة. بينما علق الفنان أحمد حلمي بطرافة كعادته عن إطلالته، بأن القائمين على البرنامج يصرون على الإطلالة الكلاسيكية في الحلقة الأخيرة قائلاً: "أنا إن كان عليا أجي بجلابية"، مضيفاً أن البذلة الرسمية عادة ما تكون فقط في الختام. الجدير بالذكر أن الموسم السادس من عرب غوت تالنت أسدل الستار عليه يوم 27 ابريل، بفوز فرقة Mayyas بالجائزة، كما أعلن في نهايته عن الإعداد للموسم السابع لعرضه العام المقبل. المزيد: تعرفي على سعر فستان إليسا الأسود المحتشم الذي تألقت به في حفل السعودية شاهدوا فستان نجوى كرم المنفوش عن قرب الذي أشعل عرض عرب غوت تالنت نجوى كرم تثبت أن درجات النيون تصلح للسهرات بقوة...إليكِ سعر فستانها موضة السالوبيت مازالت رائجة بقوة في ربيع 2019: شاهدي كيف نسقته النجمات تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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شاهد: أول جهاز لضبط مخالفات ضجيج السيارات بالشارقة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.