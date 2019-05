المحكمة العليا: لم يرد ما يثبت رؤية هلال رمضان

اعترافات حكام عرب غوت تالنت عن إطلالاتهم بالحلقة الأخيرة كشفت مفاجآت

مازالت أصداء الحلقة الختامية من برنامج Arabs Got Talent عرب غوت تالنت مستمرة، آخرها ما كشفته لجنة التحكيم عن إطلالاتهم في هذه الأمسية المميزة. إطلالات نجوى كرم التي أسرت القلوب في Arabs Got Talent الموسم السادس 7awi 1 إطلالات نجوى كرم التي أسرت القلوب في Arabs Got Talent الموسم السادس شاهدي أيضاً: إطلالات نجوى كرم التي أسرت القلوب في Arabs Got Talent الموسم السادس إطلالات لجنة تحكيم عرب غوت تالنت في الحلقة الختامية، أثارت فضول البعض فكان على برنامج Trending كشف أسرارها، بدأت النجمة نجوى كرم حديثها بأنها اختارت فستاناً من اللون الأبيض لأنه يرمز للسعادة والبهجة. أضافت نجوى كرم عن فستانها الأبيض اللافت في الحلقة الأخيرة من عرب غوت تالنت، أنها اختارته لأن عادة الحلقة الختامية تكون مليئة بالسعادة والأجواء الرائعة، ليتم الكشف عن سر يخص فستانها الذي حولها إلى عروس في هذه الليلة وهو أنه تم العمل عليه لمدة شهر كامل، وهو من تصميم المصمم رامي قاضي. أسرار تكشف عن إطلالات لجنة تحكيم عرب غوت تالنت في الحلقة الأخيرة 7awi 1 أسرار تكشف عن إطلالات لجنة تحكيم عرب غوت تالنت في الحلقة الأخيرة أما العميد علي جابر فكشف لأول مرة أنه لا يجيد ربط رابطة العنق أبداً، ليشكل هذا الأمر له أزمة في الحلقة الأخيرة من عرب غوت تالنت، خاصة وأن عليه الظهور ببذلة كلاسيكية كاملة. بينما علق الفنان أحمد حلمي بطرافة كعادته عن إطلالته، بأن القائمين على البرنامج يصرون على الإطلالة الكلاسيكية في الحلقة الأخيرة قائلاً: "أنا إن كان عليا أجي بجلابية"، مضيفاً أن البذلة الرسمية عادة ما تكون فقط في الختام. الجدير بالذكر أن الموسم السادس من عرب غوت تالنت أسدل الستار عليه يوم 27 ابريل، بفوز فرقة Mayyas بالجائزة، كما أعلن في نهايته عن الإعداد للموسم السابع لعرضه العام المقبل.