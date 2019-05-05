، جراحة الـ10 دقائق.. استخراج عُملة معدنية من مريء طفل بالقنفذة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصل إلى طوارئ المستشفى يشتكي من اختناق وعدم القدرة على البلع

نجح فريق طبي بمستشفى جنوب القنفذة، الخميس الماضي، بقيادة استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق الدكتور علي القوزي، في استخراج قطعة معدنية من أعلى مريء طفل يبلغ من العمر قرابة سنتين ونصف باستخدام المنظار، في عملية استغرقت ١٠ دقائق فقط.

وأوضح الدكتور علي القوزي، على لسان المتحدث الرسمي لـ"صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي، أن الطفل قدِم لطوارئ المستشفى وهو يشتكي من بلع جسم غريب (قطعة نقود معدنية) كانت قد عَلِقت في أعلى المريء؛ مما تَسَبّب في اختناق وعدم القدرة على البلع؛ عندها قرر الفريق الطبي إجراء عملية منظار صلب للمريء، واتضح أنها قطعة معدنية نقدية فئة الربع ريال؛ مضيفًا: "تمت العملية بنجاح ودون حدوث مضاعفات ولله الحمد؛ حيث غادر الطفل المستشفى وهو بصحة جيدة".

يُذكر أن مستشفى جنوب القنفذة بالقنفذة، قد أجرى عددًا من الحالات المشابهة.