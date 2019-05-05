، 6 دول عربية تعلن غداً الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - بينما دول عدة تتحرّى الهلال مساء الأحد منها مصر والسودان

أعلنت 6 دول عربية أن يوم غد الإثنين 6 مايو، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 الهجري.

ففي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، أن الأحد هو المتمّم لشعبان، والإثنين هو بداية رمضان، بعد تعذر رؤية الهلال.

‎وتعذرت كذلك رؤية الهلال في اليمن، وقالت وزارة الأوقاف والإرشاد في حكومة الرئيس هادي عبد ربه؛ إن الأحد هو المكمل لشعبان، والإثنين هو أول أيام رمضان.

وفي بغداد، أعلن ديوان الوقف السني، أن الإثنين هو بداية رمضان إثر تعذر رؤية الهلال.

وقالت لجنة تحرّي الهلال في قطر، إن اليوم الأحد هو المتمّم لشهر شعبان، والإثنين هو غرة رمضان بعد تعذر رؤية الهلال، مساء أمس السبت.

وفي بيروت، قال مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبداللطيف دريان، إنه لم تثبت رؤية هلال رمضان، وعليه فإن الأحد هو المكمل لشعبان، والإثنين هو أول أيام رمضان.

وفي طرابلس (ليبيا)، أعلنت دار الإفتاء أن الأحد هو المتمّم لشهر شعبان، وأن الإثنين هو غرة رمضان.

أما في أبوظبي أيضاً، فلم تثبت رؤية الهلال وعليه تجتمع لجنة تحرّي رؤية الهلال مجدداً، مساء اليوم الأحد، حيث تزوّدها المحاكم الشرعية بما يثبت لديها بشأن رؤية هلال رمضان.

وفي المنامة، قال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، إن هيئة الرؤية الشرعية انعقدت مساء السبت، وقررت استمرار انعقادها مساء الأحد، لتحرّي هلال رمضان.

ووفق ما نشره اليوم موقع "روسيا اليوم" تتحرّى دول عدة هلال رمضان، مساء الأحد، منها: مصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا، فالسبت في تلك الدول هو الـ 28 من شعبان.