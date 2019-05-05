السعودية اليوم / بلدية سيهات تحد من ممارسة الباعة الجائلين خلال شهر رمضان المبارك



سيهات 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

بدأت بلدية مدينة سيهات بمحافظة القطيف بمتابعة الباعة المخالفين في كورنيش "الغدير" والحد من تجاوزتهم من خلال تكثيف الرقابة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس بلدية سيهات المهندس فواز المطيري أن البلدية قامت بتكثيف الحملات الرقابية على الباعة الجائلين، وملاك الألعاب الهوائية غير النظامية التي تم وضعها بطريقة غير نظامية في الواجهة البحرية بسيهات، مشيراً إلى أن الهدف من إطلاق الحملة القضاء على ظاهرة ممارسة النشاط التجاري في المواقع السياحية بدون تراخيص، إضافةً إلى منع انتشار الأمراض وذلك بسبب عدم وجود اشتراطات السلامة البيئية في المعروض لدى الباعة، مشيراً إلى أنه لن يسمح بمزاولة أي نشاط في الكورنيش.

وأكد المهندس المطيري أن الجولات مستمرة بشكل دائم لمتابعة ورصد ومنع تكرار المخالفات في كورنيش سيهات، داعياً المواطنين للتعاون مع البلدية لمنع انتشار مثل هذه الأنشطة غير المرخصة، والابلاغ عن أي مخالفة بلدية عبر مركز 940.

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09:38ت م

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