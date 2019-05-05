

الباحة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

بدأت جامعة الباحة فتح باب التحويل اعتباراً من اليوم ولمدة خمسة أيام للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل من خارج الجامعة ومن كلية إلى أخرى داخل الجامعة ومن تخصص إلى آخر ومن انتساب إلى انتظام، مشيرةً إلى أنه سيفتح باب التحويل بجميع كليات الجامعة للطلاب والطالبات الذين تنطبق عليهم شروط وضوابط التحويل.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أن إدخال طلب التحويل سيتم عن طريق بوابة الطالب الإلكترونية ولا حاجة لمراجعة العمادة في أي تحويل داخلي بين تخصصات وكليات الجامعة، كما أن تعبئة طلب التحويل لا يعني الموافقة على التحويل ويجب انتظار نتائج التحويل، راجين للطلاب والطالبات التوفيق.

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09:36ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الباحة تبدأ في استقبال طلبات التحويل الداخلي والخارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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