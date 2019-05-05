السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من حالة مطرية رعدية على منطقة الباحة



الباحة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ضمن تنبيهاتها الصادرة اليوم، أنّ حالة الطقس في منطقة الباحة ستكون مصحوبة بهطول أمطار رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، تشمل: مدينة الباحة, ومحافظة وبلجرشي, والمخواة, والعقيق, والمندق والأجزاء المجاورة، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جانبها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة، والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.

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09:33ت م

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