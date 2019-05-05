انت الان تتابع تفاصيل خبر تصريح يكلف رئيس حكام السعودية منصبه.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 08:43 صباحاً - أعفى الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيسَ لجنة الحكام خليل جلال من منصبه، السبت، عقب إدلاء الأخير بتصريح إعلامي أحدث ضجة كبيرة، على هامش نهائي كأس ملك السعودية، الذي عرف فوز "التعاون" باللقب على حساب اتحاد جدة.

وقال الاتحاد السعودي للعبة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن "قرار الإعفاء جاء لمخالفته (جلال) نظام التصريحات الإعلامية، وحديثه لوسائل الإعلام دون موافقة مسبقة من إدارة الاتحاد، إلى جانب نقل معلومات غير دقيقة".

وأشار إلى أنه شرع في "التفاوض للتعاقد مع خبير تحكيمي دولي لتولي رئاسة اللجنة"، لافتاً إلى أن القرار المرتقب سيعلَن خلال الأيام القليلة الماضية.

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وكان جلال قد تحدث بإسهاب عن تفاصيل جلب الحكام لإدارة المباريات، مؤكداً أنه يتم إعطاؤهم "معلومات عن الفِرق ونجومها"، في تصريحات فُهِم منها "حماية الأندية الكبيرة، والتساهل مع بعض اللاعبين البارزين فوق المستطيل الأخضر".

ولاقت تصريحات المسؤول السعودي المُقال انتقادات لاذعة وجهها النقاد والإعلاميون الرياضيون، موضحين أن الفيفا "لا ينبه الحكام إلى ظروف المباريات، حتى تتحقق العدالة".

وخليل جلال (48 عاماً)، حَكم سعودي سابق رشَّحته الفيفا ضمن قائمة أفضل 50 حَكماً في العالم عام 2008، وأدار سابقاً افتتاح أولمبياد بكين 2008 بين البرازيل وبلجيكا، وافتتاح كأس العالم للأندية 2006 بين الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.