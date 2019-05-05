تضرر إطارات مركبات المسافرين بمطار أبها الدولي

2019-05-05

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أبها

شكا عدد كبير من مسافري طريق مطار أبها الدولي من سوء مداخل ومخارج مواقف السيارات الضيقة التي ألحقت الضرر بإطارات مركباتهم عند دخولهم المواقف أو الخروج منها لوجود حواجز خرسانية حادة ومرتفعة على جوانب المدخل والمخرج.

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وقال بعض المسافرين: “لقد عانينا سنوات طويلة من وضع المطار منذ تأسيسه عام ١٩٧٧ والذي لم يلقَ الاهتمام الجيد من هيئة الطيران في تخطيط البنية التحتية ومنها مواقف مركبات المسافرين الضيقة، حيث يضطر الكثير من المسافرين إلى الوقوف خارج المطار عوضاً عن ما قد يحصل من ضرر لمركباتهم أثناء الدخول والخروج”.

وناشد المسافرون الجهة المسؤولة بالاهتمام في وضع مواقف السيارات والذي شملته خطة استكمال مشروع وتطوير مطار أبها، وهو من ضمن المرافق المهمة للمطار والتعاقد مع شركة جيدة تدير تنظيم المواقف والعناية بها.