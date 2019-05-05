، بداية أسبوع متقلب وتنبيهات "الأرصاد" تسيطر على 8 مناطق ،

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عدة لتقلبات مناخية؛ منها ثلاثة متقدمة تتواصل حتى المساء.
ففي منطقتَي الرياض ومكة المكرّمة أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وإلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى الخامسة مساءً، وتشمل: وادي الدواسر والسليل وعفيف والدوادمي، كما تشمل في مكة: رنية المويه والخرمة وتربة.
وأصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول وتبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً، وتشمل: أبها وخميس مشيط وخيبر الجنوب.
كما نبّهت الجوف والشرقية وتبوك والحدود الشمالية من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة السادسة صباحاً وتتواصل حتى الواحدة ليلاً، غداً الإثنين، وتشمل في الحدود الشمالية: رفحاء وعرعر والعويقلية وطريف، وفي الجوف تشمل: سكاكا ودومة الجندل وطبرجل والقريات، كما تشمل في الشرقية: حفر الباطن والقيصومة والنعيرية وقرية العليا، وتشمل في تبوك: تيماء وحالة عمار والبدع وضباء.
ونبّهت منطقة الباحة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً وتشمل: المخواة والعقيق والمندق وبلجرشي.
بداية أسبوع متقلب وتنبيهات "الأرصاد" تسيطر على 8 مناطقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-05
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عدة لتقلبات مناخية؛ منها ثلاثة متقدمة تتواصل حتى المساء.
ففي منطقتَي الرياض ومكة المكرّمة أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وإلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى الخامسة مساءً، وتشمل: وادي الدواسر والسليل وعفيف والدوادمي، كما تشمل في مكة: رنية المويه والخرمة وتربة.
وأصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول وتبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً، وتشمل: أبها وخميس مشيط وخيبر الجنوب.
كما نبّهت الجوف والشرقية وتبوك والحدود الشمالية من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة السادسة صباحاً وتتواصل حتى الواحدة ليلاً، غداً الإثنين، وتشمل في الحدود الشمالية: رفحاء وعرعر والعويقلية وطريف، وفي الجوف تشمل: سكاكا ودومة الجندل وطبرجل والقريات، كما تشمل في الشرقية: حفر الباطن والقيصومة والنعيرية وقرية العليا، وتشمل في تبوك: تيماء وحالة عمار والبدع وضباء.
ونبّهت منطقة الباحة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً وتشمل: المخواة والعقيق والمندق وبلجرشي.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
08:35 AM
بينها 3 متقدمة وتتواصل حتى المساء وتؤدي إلى انعدام الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عدة لتقلبات مناخية؛ منها ثلاثة متقدمة تتواصل حتى المساء.
ففي منطقتَي الرياض ومكة المكرّمة أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وإلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى الخامسة مساءً، وتشمل: وادي الدواسر والسليل وعفيف والدوادمي، كما تشمل في مكة: رنية المويه والخرمة وتربة.
وأصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول وتبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً، وتشمل: أبها وخميس مشيط وخيبر الجنوب.
كما نبّهت الجوف والشرقية وتبوك والحدود الشمالية من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة السادسة صباحاً وتتواصل حتى الواحدة ليلاً، غداً الإثنين، وتشمل في الحدود الشمالية: رفحاء وعرعر والعويقلية وطريف، وفي الجوف تشمل: سكاكا ودومة الجندل وطبرجل والقريات، كما تشمل في الشرقية: حفر الباطن والقيصومة والنعيرية وقرية العليا، وتشمل في تبوك: تيماء وحالة عمار والبدع وضباء.
ونبّهت منطقة الباحة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً وتشمل: المخواة والعقيق والمندق وبلجرشي.
، بداية أسبوع متقلب وتنبيهات "الأرصاد" تسيطر على 8 مناطق ،
المصدر : الخليج 365
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