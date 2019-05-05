، "الأرصاد": يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الشرقية والرياض والقصيم وحائل ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، كذلك تتهيّأ الفرصة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، والمرتفعات الشرقية لمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.