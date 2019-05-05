الحلويات والنقانق خطر على خصوبة الرجال

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قال خبير التغذية الألماني هارالد زايتس: إن نتائج بعض الدراسات العلمية الحديثة أظهرت أن الأحماض الدهنية المشبعة تقلل جودة الحيوانات المنوية، إلى جانب عوامل أخرى مثل البدانة والتدخين.

وأوضح زايتس أن الأحماض الدهنية المشبعة توجد غالباً في الأغذية الحيوانية مثل اللحوم، والنقانق، والزبدة، والقشدة، والجبن، كما أنها غالباً ما تختبئ في المنتجات الجاهزة والحلويات والوجبات الخفيفة، أو سناكس.

ومن المخاطر الأخرى للأحماض الدهنية المشبعة رفع مستوى الكوليسترول..، وتهديد صحة القلب، والأوعية الدموية.

