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شهدت منطقة صحراوية في محافظة الخرج، جريمة مروّعة، تمثلت في إقدام أثيوبي على طعن كفيله، ودهسه بسيارته عند إبله.

وأظهرت صورة تم إلتقاطها من موقع الحادث، المواطن وهو أسفل عجلات سيارته “جيب شاص “، بعد دهسه، وطعنه، فيما تم نقله إلى مستشفى الخرج.

وذكر موثق الفيديو، أن المواطن “بين الحياة و الموت” في المستشفى، فيما لم تتضح أسباب الجريمة حتى الآن، أو دوافع الوافد الإثيوبي لارتكاب فعلته.

هذا؛ وأبانت مقاطع فيديو، لحظة إلقاء القبض على الإثيوبي من جانب الجهات الأمنية..؛ حيث تم اكتشاف أنه مختبئ في “تريلة” قرب موقع الحادث.





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كانت هذه تفاصيل خبر جريمة تهزّ الخرج.. أثيوبي يطعن كفيله ويدهسه بالسيارة.. شاهد .. لحظة اكتشاف مكان اختبائه!- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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