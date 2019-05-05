” العمل ” توضح الشروط اللازمة للحصول على المساعدة المقطوعة

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أكدت وزارة العمل والتنمية على ضرورة توفر شروط للحصول على المساعدة المقطوعة لغير المشمولين في معاش الضمان الإجتماعي .
وأبانت الوزارة ان الشروط تتمثل فيما يلي :
1-أن يكون العمر أكثر من 35 عام
2-أن لا يكون الراتب أعلى من الحد المانع للصرف .
3-ألا يكون مسجل في التأمينات الإجتماعية .
4- عدم وجود عمالة مهنية بأسم المستفيد أو سجل تجاري .
جاء ذلك..، رداً على سؤال وجهه احد المواطنين اليوم بشأن امكانية تقديمه على المساعدة المقطوعة إذ انه لا يملك عمل في الوقت الحالي .
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