شاهد.. آلية عمل تقنية الرصد الآلي للمخالفات بدوريات المرور الذكية

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نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطعا مصورا لتقنية الرصد الآلي للمخالفات المرورية في الدوريات الذكية التابعة لمرور جدة والتي تم إدخالها مؤخرا، وآلية عملها. وأظهر الفيديو كيفية التقاط مخالفات السرعة عبر الرصد الآلي بكاميرات حرارية عالية الدقة دون تدخل من رجال المرور، حيث تُظهر على اللوحة الذكية رقم وصورة السيارة المخالفة ويتم التعامل معها. كما بين المقطع عددا من المخالفات الأخرى كطمس لوحة الأرقام..، حيث يتم تطبيق النظام عليها فورا.





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