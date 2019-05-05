

كاراكاس 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

قُتل سبعة جنود فنزويليين جراء تحطم مروحية عسكرية كانت تقلهم في جنوب شرقي العاصمة كاراكاس.

وعبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على صفحته في موقع تويتر عن حزنه العميق للحادث.

وجاء في بيان لوزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أن مروحية من طراز كوجار سقطت في بلدية إل هاتيلو صباح السبت أثناء سفرها من كاراكاس إلى سان كارلوس بولاية كوجيديس.

وأضاف الوزير أن السلطات تعمل في مكان الحادث للعثور على الجثث، موضحًا أنه أمر بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

// انتهى //

07:41ت م

0009





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل سبعة جنود فنزويليين جراء تحطم مروحيتهم العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.