السعودية اليوم / استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك في محافظة الخبر



الخُبر 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أكملت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الخدمات كافة الترتيبات اللازمة لتكثيف الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات العاملة في مجال توزيع وبيع المواد الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والمطاعم وغيرها خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أنه تم التأكيد على مراقبي البلدية بمتابعة الأسواق والمحال الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضراوات واللحوم والمخابز والمطابخ الشعبية على مدار الساعة، نظراً لاتصالها بصحة وسلامة المستهلكين مع أهمية تواصل الحملات الرقابية، مشيراً إلى أنه تم إعداد خطة سيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان المبارك تشمل تكثيف الحملات الميدانية ومتابعة أنشطة المأكولات الرمضانية والشعبية والتعرف على مصادرها، داعيا في الوقت ذاته جميع المواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر من البضائع التي يتم بيعها والتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن ملاحظاتهم وذلك للوقوف عليها ومعالجتها وتطبيق الجزاء الرادع تجاه المخالفين.

وأكد المهندس الزايدي على ضرورة التزام المنشآت الصحية والغذائية بتعليمات البلدية والتقيد بلوائح وأنظمة البلدية وضرورة استيفاء مؤسساتهم والعاملين فيها للاشتراطات الصحية، مشيراً إلى حرص مراقبي البلدية لمنع التجاوزات ورصد أي مواد غذائية غير مستوفية للاشتراطات الصحية.

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07:36ت م

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