سياسي / سيئول تدعو كوريا الشمالية إلى وقف تصعيد التوتر بإطلاق صواريخ قصيرة المدى



سيئول 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

دعت كوريا الجنوبية جارتها كوريا الشمالية إلى وقف إطلاق الصواريخ قصيرة المدى التي تثير تصعيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك عقب انعقاد الاجتماع الوزاري في كوريا الجنوبية أمس بحضور عدد من المسؤولين.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية:" إن الحكومة ترى أن تصرفات الشمال هذه غير مناسبة مع مغزى الاتفاقية العسكرية الموقعة يوم 19 من سبتمبر حيث تم الاتفاق على سعي الكوريتين لتخفيف حدة التوتر بينهما".

وأضافت أن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية تقوم بتحليل تفاصيل المقذوفات التي أطلقتها كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن حكومة سيئول تعزز المراقبة وإجراء التواصل المكثف مع الدول المجاورة لها.

وبينت المتحدثة أن بلادها تتطلع الى مشاركة كوريا الشمالية في المساعي المبذولة لاستئناف الحوار العاجل مع بيونغ يونغ مع متابعة التطورات التي تقوم بها، في الوقت الذي شهد فيه الحوار الخاص بالتفكيك النووي حالة جمود.

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07:21ت م

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