شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة بجامعة سطام.. والتقديم اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم (الأحد) في استقبال طلبات المتقدمين لشغل عددٍ من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشرة والثانية عشرة في مقر الجامعة بمدينة السيح، عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية. تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم (الأحد) في استقبال طلبات المتقدمين لشغل عددٍ من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشرة والثانية عشرة في مقر الجامعة بمدينة السيح، عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية. ودعت الجامعة الراغبين ممن تتوفر لديهم متطلبات الوظائف التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة عبر الرابط: (http://jobs.psau.edu.sa) وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية.



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