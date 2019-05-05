مواعيد وشروط القبول في برامج الانتظام لمرحلة البكالوريوس بثلاث جامعات

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، المواعيد المقررة للقبول في برامج «الانتظام» لمرحلة البكالوريوس للعام 1441/1440هـ، وذلك في جامعات «الملك عبدالعزيز»، و«الطائف» و«جدة».

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أوضحت الإمارة، أنه بالنسبة لمرحلة التقديم، يتم إتاحة المجال لخريجي الثانوية لإدخال بياناتهم عبر بوابة القبول «عزز» خلال الفترة الزمنية المحددة، من 15/9/1440هـ إلى 30/ 10/ 1440 هـ، مشيرة إلى أنه لدى المتقدم فرصة تعديل البيانات والرغبات إلى أن يتم تأكيد الطلب.

وأضافت أن المرحلة الثانية (تأكيد الطلب)، يتم تفعيلها قبل إغلاق البوابة بعدة أيام لكي يراجع المتقدم بياناته ورغباته مراجعة نهائية، ومن ثم يختار تأكيد طلبه، كي يشعر الجامعة بأخر التعديلات، مشددة على أنه بعد ذلك لن يتمكن المتقدم بتعديل أي بيان. ولفتت الإمارة إلى أن هذه المرحلة (الثانية) سوف تبدأ في 24/ 10/ 1440هـ وتستمر حتى 30/ 10/ 1440هـ.

وأشارت الإمارة، إلى أن المرحلة الثالثة (المفاضلة، وإعلان نتائج المرشحين) يتم خلالها مطابقة بيانات المتقدمين مع أنظمة وزارة التعليم و«قياس»، ثم يتم إعلان نتائج المرشحين للقبول، ويعطى المرشح مهلة زمنية، حتى 17/ 11/ 1440هـ، للموافقة على رغبته، وذلك على حسابه ببوابة القبول «عزز».

وفي شأن المرحلة الرابعة (تأكيد القبول)، قالت الإمارة: إنه بعد تأكد الرغبة يُمنح المرشح الرقم الجامعي، ويتم خلالها المراجعة النهائية الشاملة لبيانات المرشح، ومطابقة مرفقاته، والتأكد من شخصيته، وإصدار البطاقة الجامعية، لافتة إلى أنه في بعض الحالات ينبغي على الطالب سرعة الاستجابة لرسائل بوابة القبول «عزز»؛ لضمان مقعده، وذلك لاستكمال بعض النواقص.