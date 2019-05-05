السعودية اليوم / بلدية طريف تكثف جولاتها التفتيشية على المنشآت استعداداً لشهر رمضان المبارك



طريف 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

واصلت بلدية محافظة طريف ممثلة في صحة البيئة جولاتها التفتيشية على المنشآت الصحية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك وضمن برنامج غذاؤكم أمانة ، بهدف ضبط الأسواق والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البيئية والصحية ، من أجل الحفاظ على صحة المستهلكين .

وقد شملت الجولة 14 منشأة صحية ، أسفرت عن تحرير 3 مخالفات وتمت مصادرة 16 كيلو من اللحم الغير صالح للاستهلاك الآدمي .

كما واصلت البلدية أعمال رفع وإزالة المخلفات الصلبة من الأحياء الداخلية وذلك ضمن جهود البلدية في معالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري .

وكثفت البلدية أعمال الرش الضبابي لمكافحة الحشرات بالأحياء الداخلية مما يسهم في قلة انتشار البعوض والذباب وغيرها من الحشرات الناقلة للأمراض .

// انتهى //

01:09ت م

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