السعودية | بالفيديو.. هل أصبحت الشهادة العلمية تذكرة للوصول لمناصب عليا في الدولة ؟!!

المناطق.. أبها

لاشك أن الحصول على مؤهل علمي رفيع والترقي الأكاديمي، من العوامل الهامة التي تساعد الإنسان على التقدم في مسيرة حياته العلمية والعملية.

لكن هل من الضرورة أن يكون الفرد حاصلا على مؤهل علمي بدرجة ماجستير أو دكتوراه حتى يحصل على مناصب رفيعة في الدولة؟

وهل أصبحت الدرجة العلمية بمثابة إشارة مرور تغني عن ما سواها من الجهود والنشاطات الإجتماعية للفرد في مجتمعه؟

وهل تكون الأولوية لصاحب القرار في اختيار المسؤوليين بالمناصب الهامة لأصحاب الدرجات العلمية، أم أن أصحاب الخبرة هم الأجدر بتلك المناصب حتى لو لم يكونوا من حملة الماجستير أو الدكتوراه؟

المحامي والمستشار القانوني يحيى بن محمد الشهراني، قدم أمثلة وجوابا عن تلك التساؤلات، في إطار تأكيده أن قيمة الإنسان في مجتمعه لا يجب أن تكون بحجم درجته العلمية بقدر ما يجب أن تكون بحجم العطاء الذي يمنحه الإنسان لمجتمعه حتى ولو كان من غير أصحاب الشهادات العلمية.

الشهراني عرج في بداية مقطع فيديو له، إلى التحدث عن مجلس الشورى السعودي الذي أكد أن به نحو 100 شخص من أصل أعضاءه الـ 150 من حملة الدكتوراه والماجستير، وهي نسبة تعتبر الأعلى مقارنة بمجالس نيابية أو جهات استشارية وسياسية لدى الدول الأخرى، مضيفا في الوقت ذاته أن مردود مجلس الشورى رغم أنه يزخر بذلك الكم من حملة الدكتوراة، ليس بالقدر المناسب أو المنتظر منه.

وأشار الشهراني إلى أن منح الأولوية لحملة الشهادات العلمية الرفيعة على أصحاب الكفاء والخبرة في المجالات الإدارية وحتى المناسبات الاجتماعية، جعل كثير من السعوديين مولعين بالحصول على تلك الشهادات حتى ولو كانت شهادات وهمية أو مزيفة في بعض الأحيان.

كذلك أدى منح الأولوية لأصحاب الشهادات العلمية في الوظائف الإدارية والمناصب الرفيعة، إلى إغفال الأفراد لدور العمل المجتمعي ودور الإنسان في مجتمعه، كركيزة ضرورية يكون تقييمه وترقيته على أساسها، فلم يعد خدمة المجتمع والآخرين هاما بقدر ما ينصب الاهتمام على تحصيل الدرجات العلمية.

الشهراني أكد ضرورة إعادة النظر في كيفية تقييم الأفراد داخل المجتمع، على أساس موضوعي وليس بالشكل أو المظاهر، فلابد أن يكون اساس ترقي الإنسان واحترامه داخل مجتمعه نابع من دور هذا الفرد في مجتمعه، وليس بمجرد تحصيله شهادة علمية.

واختتم الشهراني حديثه مؤكدا أن المسؤول الناجح هو من يتمكن من اتخاذ القرار المناسب وتنفيذه وتحمل تبعاته، وهذه الأمور تتطلب مسؤلا لديه كفاءة وخبرة أكثر من كونه يحمل شهادة علمية أو أكاديمية، لأن الكتاب مهما احتوى من علم ومعرفه فإنه لن يغني أبدا عن خبرة المواقف وتجارب الحياة.