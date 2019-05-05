تقديم وظائف هيئة الرقابة والتحقيق 1440 للرجال والنساء وشروط القبول والتسجيل

اليوم تقديم وظائف هيئة الرقابة والتحقيق 1440 عبر موقع بوابة التوظيف للرجال والنساء، وتضمنت شروط القبول و التسجيل في وظائف الرقابة والتحقيق تحديد المرتبة الوظيفية للرجال وتلك الخاصة بالنساء، ضمن ما نص عليه في نظام توظيف الخدمة المدنية، كما سنعلن فيما بعض من تفاصيل، عقب توضيح المسميات الوظيفية التي سيتم التقديم عليها من الخريجين والخريجات الحاصلين على المؤهلات العلمية والتخصصات المناسبة من حملة البكالوريوس والماجستير.

شروط تقديم هيئة الرقابة والتحقيق جاء في مقدمتها اشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وتتوافر وظائف الرجال في المرتبة السادسة، فيما تكون وظائف النساء في المرتبة السادسة والثامنة، وسيتم التقديم من خلال رابط تقديم وظائف هيئة الرقابة والتحقيق 1440 المرفق بنهاية هذا المقال، عقب الإطلاع علا بعض الضوابط والتفاصيل.

موعد تقديم وظائف هيئة الرقابة والتحقيق 1440

يبدأ تقديم وظائف هيئة الرقابة والتحقيق 1440 للرجال والنساء، بداية من اليوم الأحد 30 شعبان 1440 وفق تقويم أم القرى، وتستمر عملية التسجيل في تلك الوظائف حتى نهاية يوم 4 رمضان 1440 المقبل، على أن يتم مراعاة الضوابط والشروط العامة للقبول الخاصة بكل مرتبة وظيفية.

شروط تقديم هيئة الرقابة والتحقيق

الضوابط والشروط العامة للخريجين الراغبين في التقديم على هيئة الرقابة والتحقيق لوظائف عام 1440 الشاغرة المرفق مسمياتها فيما بعد تسمل:

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الجنسية السعودية للمتقدم أو المتقدمة

درجة النجاح في البكالوريوس جيد جداً.

الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات، إدارة الأعمال أو المحاسبة أو القانون، إدارة مالية، المحاسبة، الحقوق، إدارة أعمال، الإدارة العامة، الأنظمة.

هناك وظائف للمرتبة الثامنة يمكن التعرف عليها وكذلك نص مت ذكر بعالية

المسميات الوظيفية

المسميات الوظيفية للرجال المتقدمين على وظائف هيئة الرقابة والتحقيق بالمرتبة السادسة، تشمل محقق نظامي مساعد، مساعد محقق إداري، مساعد محقق مالي، مساعد مراقب إداري، فيما تكون مسميات وظائف النساء على الدرجة السادسة من خريجات البكالوريوس، مساعد محقق إداري ومساعد مراقب إداري، فيما يكون التقديم على وظائف المرتبة الثامنة للنساء على مسمى مراقب مالي إدارية من حملة شهادة الماجستير.

رابط تقديم هيئة الرقابة والتحقيق

تسجيل في هيئة الرقابة والتحقيق يكون بوابة الرقابة والتحقيق للقبول والتسجيل علما عملية التسجيل ستفعل خلال ساعات.

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