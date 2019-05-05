تقديم وزارة الدفاع للثانوية العامة وخريجي الجامعات: رابط بوابة القبول الموحد الكليات العسكرية

فتح رابط تقديم وزارة الدفاع 1440 لخريجي الثانوية العامة على معد الدراسات الفنية للقوات الجوية وخريجي الجامعات على دورة ضابط، لبدء القبول في الكليات العسكرية من خلال رابط بوابة القبول الموحد التابعة لوزارة الدفاع السعودية للعم الحالي، وسنوضح لكم الشروط والتخصصات المسموح لها التسجيل عبر بوابة القبول والتسجيل لكل شريحة على حدى، بخلاف روابط التقديم على الكليات العسكرية .

اللجنة المركزي لقبول الخريجين بالكليات العسكرية حددت مواعيد فتح رابط بوابة القبول الموحد لتسجيل طلبات الالتحاق من خريجي الثانوية العامة 1440، بخلاف مواعيد تسجيل خريجي الجامعات بالكليات العسكرية، وحددت ضوابط القبول والتسجيل، مع شرح وافي ومصور لطريقة التسجيل عبر اربط تقديم وزارة الدفاع 1440 وهو ما سنرفقه بالشرح الوارد أدناة.

مواعيد تقديم وزارة الدفاع 1440 لخريجي الثانوية العامة

اللجنة المركزية لقبول الطلاب بالكمليات العسكرية حددت يوم الأحد الموافق 12 رمضان 1439 كموعد لتفعيل رابط تقديم وزارة الدفاع 1439 “بوابة القبول الموحد الإلكتروني، لبدء التسجيل لخريجي العلوم الطبيعية من الثانوية العامة، وتم نشر شرح مصور تضمن كيفية التسجيل في الموقع الإلكتروني .

شروط تقديم خريجي الثانوية العامة بالكليات العسكرية

تضمنت الشروط والضوابط العامة تحديد الجنسية والمنشأ وما يتعلق بالاستثناءات الخاصة بالمنشأ، كذلك الشرحة العمرية والدرجات والمعدلات في اختبارات الثانوية العامة والقدرات العامة، وشورط الزواج والقدرة البدنية وحسن السير والسلوك، والطول وجميعها يمكن التعرف عليها من خلال المرفقات.

الشروط العامة الواجب اتباعها من خريجي الثانوية العامة راغبي التسجيل في الكليات العسكرية:

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الشروط العامة الخاصة بقبول الجامعيين على دورة ضابط 1440

رابط بوابة القبول الموحد

التسجيل أو الدخول إلى رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع 1439 يكون من خلال رابط بوابة القبول الموحد الإلكتروني على الرابط أدناة.

بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع

ننشر لكم بعد قليل ما يتعلق بشروط وضوابط تقديم الجامعين على الكليات العسكرية من خلال اربط تقديم وزارة الدفاع 1440 للجامعيين.

تحديث: الشروط الخاصة بتقديم وزارة الدفاع للجامعين سنسردها عبر رابط منفصل مع ارفاق رابط التسجيل في الكليات العسكرية للجامعيين بخلاف رابط خريجي الثانوية العامة.

تحديث: فتح بوابة التجنيد الموحد اليوم 30-8-1440 لاستقبال طلبات التقديم على دورة الخريجين الجامعيين برتبة ضابط 1440، حيث بدأ اليوم تقديم وزارة الدفاع 1440 للخريجين الجامعيين ومن رابط بوابة التجنيد الموحد يمكن الدخول على تقديم الخريجين الجامعيينـ بخلاف تقديم خريجي الثانوية العامة على معهد الدراسات الفتنية للقوات الجوية.

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