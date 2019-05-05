، السماري لـ"الخليج 365": حققنا مشاركة 53 ألف طالب وطالبة والمستهدف أكبر ،

محمد بن مسعود - الدمام - العطاس يتوج بالمركز الأول .. و50 ألفًا في مسابقة «الأولمبياد الوطني للتاريخ»

اختتمت دارة الملك عبد العزيز مساء أمس (السبت )، مسابقة «الأولمبياد الوطني للتاريخ» التي نظمتها الدارة بالتعاون مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس "قياس" لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة، وذلك على مسرح وزارة التعليم بالرياض، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وبحضور الأمين العام المكلف لدارة الملك عبد العزيز الدكتور فهد بن عبد الله السماري، وعددٍ من قيادات الوزارة.

وفي ختام التصفيات النهائية للمسابقة سلم الأمين العام المكلف لدارة الملك عبد العزيز الدكتور فهد بن عبد الله السماري درع الأولمبياد ومبلغ 50 ألف ريال للفائز بالمركز الأول الطالب زياد بن عبدالله العطاس، وسلم الطالب محمد بن أحمد عسيري الفائز بالمركز الثاني والحاصل على الميدالية الفضية مبلغ 20 ألف ريال ، وسلم الطالب عبدالله بن محمد الشثري الفائز بالمركز الثالث والحاصل على الميدالية البرونزية مبلغ 10 آلاف ريال، وسلم الطالبة رغد بنت فهد العصيمي الفائزة بالمركز الرابع مبلغ 5 آلاف ريال.

كما تسلم كل الطلاب والطالبات المشاركين في التصفيات النهائية مبلغ 5 آلاف ريال.

كما تم تكريم أفضل المنسقين والمنسقات بالإضافة إلى تكريم إدارات التعليم بالمناطق بمستوياتها الذهبية والفضية والبرونزية في المسابقة.

وقال السماري في تصريح لـ "الخليج 365" على هامش الحفل "الدارة تساعد في تحفيز المعرفة التاريخية الوطنية بين طلاب التعليم العام، والحمد لله البرنامج في دورته الثانية حقق نتائج جيدة خصوصًا مع تعاون الوزارة مشكورة والمركز الوطني للقياس "قياس".

وأضاف: يكفي أننا في البداية حققنا مشاركة 53 ألف طالب وطالبة والمستهدف أكبر وأكثر وإن شاء الله يكون هناك تطوير ودائمًا التجربة الأولى والثانية تفيد وتثمر وبإذن الله تكون التجربة الثالثة العام المقبل أكثر تميزًا ونضجًا".

يُشار إلى أن الأولمبياد الوطني للتاريخ يشتمل على المعلومات التاريخية السعودية في المجالات الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحضارية، والرياضية.

ويهدف إلى غرس المبادئ والقيم الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب والطالبات، وتوفير البيئة التنافسية وتحفيز الاهتمام في مجال التاريخ، وتنمية العمق الحضاري السعودي لدى الطلاب والطالبات، والتعريف بتراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني، وإكساب الطلاب والطالبات مهارات القراءة واستيعاب المعلومات التاريخية، وتهيئة الطلاب والطالبات للمشاركة الدولية في أولمبياد التاريخ العالمية.

كما أن "الأولمبياد الوطني للتاريخ"، مسابقة سنوية تنظمها دارة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع وزارة التعليم، للتنافس بطريقة إبداعية بين طلبة التعليم الثانوي في المعلومات التاريخية للمملكة العربية السعودية والتاريخ الدولي، من خلال أسئلة محددة وآليات منظمة بإشراف نخبة من المختصين، تقدم محتوى معرفيًا مهاريًا يرتبط بتاريخ المملكة وما يتصل به من تراث مادي ومعنوي وتاريخ العالم وما فيه من حضارات وأحداث تاريخية.