، "النور التخصصي" يستعد لرمضان بتقديم أرقى الخدمات الصحية للمعتمرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الجهني": ينفذها المستشفى ضمن خطته الوقائية والتوعوية للشهر الكريم

أعد مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة خطة متكاملة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الصحية والعلاجية والطبية والتشخيصية والوقائية لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم شهر رمضان المبارك هذا العام 1440 تركزت على تدعيم كامل الطاقات الآلية والطبية والسريرية.

صرّح مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور فواز بن حمدي الجهني بأنه تم إعداد الخطة بما يحقق توجيهات حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – إلى توفير الخدمات الطبية المتكاملة لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء فريضة العمرة في يسر وسهولة وأمان ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار البرامج التوعوية والتثقيفية التي ينفذها المستشفى ضمن خطته التشغيلية لموسم رمضان هذا العام 1440 من منطلق الجوانب الوقائية والتوعوية الذي تنفذها وزارة الصحة.

وقال "الجهني" إن ذلك يأتي بإشراف ومتابعة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة واهتمام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير لتوفير المزيد من الخدمات الصحية لقاصدي بيت الله الحرام والخطة مبنية على أسس علمية وتجارب سابقة من خلال الاستفادة من تقارير السنوات الماضية وذلك بتدعيم الإيجابيات وتلافي الملاحظات مع تدعيم الخطط اللازمة للتعامل مع الأمراض الشائعة في شهر رمضان حرصًا على سلامة المرضى من المواطنين والمقيمين والمعتمرين كما أن الخطة اعتمدت على إعادة توزيع القوى العاملة بالمستشفى مع إعطاء الأولوية لأقسام الطوارئ والحرجة وكذلك فتح عيادات تخصصية على مدار الساعة لتخفيف الضغط على قسم الطوارئ تعمل طيلة موسم العمرة إلى جانب تشغيل الطاقة السريرية بالكامل للمستشفى.

وأوضح "الجهني" أنه تم تجهيز قسم ضربات الشمس والإجهاد الحراري بسعة سريرية تبلغ 10 أسرة تحت إشراف قسم الطوارئ لاستقبال مرضى الإجهاد الحراري وضربات الشمس على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى وجود غرفتي عزل بقسم الطوارئ لعزل الحالات المشتبهة بإصابتها بمرض كورونا .