، بمسمى "عمال نظافة".. مواطنون ومواطنات بمراكز الليث الصحية يطالبون برواتبهم المتأخرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناشدوا تدخُّل الجهات المعنية لإنهاء معاناتهم خاصة مع حلول شهر رمضان

اشتكى عدد من العاملين والعاملات في إحدى الشركات المشغلة للمراكز الصحية بمحافظة الليث من تأخُّر رواتبهم أشهرًا عدة دون صرفها؛ وهو ما تسبَّب لهم في ضائقة مالية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الشاكون في شكوى، بعثوا بها إلى "الخليج 365"، إن رواتبهم متأخرة منذ ثلاثة أشهر دون معرفة الأسباب التي حالت دون صرفها لهم طيلة الأشهر الماضية. مشيرين إلى أنهم يعملون بمسمى "عامل نظافة"، ومنهم عدد من الموظفات، ويتقاضون راتبًا شهريًّا يُقدر بـ 1350 ريالاً، في إشارة إلى أن الراتب لا يتناسب مع طبيعة الأعمال التي يقومون بها داخل تلك المراكز الصحية.

وقالوا في شكواهم: نعمل منذ سنوات عمال وعاملات نظافة في إحدى الشركات المشغلة للمراكز الصحية بالليث، وفي عدد من المراكز الصحية شرقي الليث، دون أن يتم تغيير المسمى الوظيفي وترقيتنا إلى أعمال إدارية تتناسب مع طبيعة أعمالنا، فضلاً عن أن الشركة تماطل في صرف رواتبنا أشهرًا عدة.

ولفتوا إلى حاجتهم الماسة لرواتبهم قبل دخول شهر رمضان المبارك من أجل توفير مستلزمات الشهر من مواد غذائية ونحوها. لافتين إلى أن الشركة لا تزال تماطل بالرغم من مناشدتهم المتكررة صرف الرواتب المتأخرة قبل دخول الشهر الفضيل.

وطالب العاملون والعاملات -وهم مواطنون ومواطنات تفوق أعدادهم عشرة أشخاص- المسؤولين في الجهات المختصة بضرورة التدخل السريع، والوقوف على معاناتهم، وإلزام الشركة بصرف رواتبهم.