، رجاء الله السلمي: تم تحويل رواتب شهرين للاعبي الأندية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالعدل والمساواة بينهم دون تأخير أو تقديم لنادٍ على حساب آخر

كشف رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون العلاقات والإعلام أنه تم تحويل رواتب شهرين كرواتب للاعبي الأندية منذ شهر يناير حتى الآن رواتب شهرين بالعدل والمساواة بينهم دون تأخير أو تقديم لنادٍ على حساب آخر.

وجاء حديث وكيل الهيئة العامة للرياضة في مداخلة هاتفية مع برنامج الديوانية الذي يعرض على قناة KSA SPORTS .

وأكد "السلمي" أن هذا واجب الهيئة حيث اعتادت أن تتعامل به مع جميع الأندية بشكل متساوٍ فإذا كانت بعض الأندية وجهت هذه المبالغ لتسديد التزامات أخرى غير الرواتب فهذا شأنها.

وتابع سيظهر لنا هذا الأمر خلال التقرير المالي الذي سيصدر في 30 / 6 / 2019م ، وسيتم الأسبوع القادم وفقًا للإجراءات التي تم الانتهاء منها تحويل راتبي شهري مارس وإبريل لجميع الأندية .