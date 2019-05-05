، ولي العهد يتكفل بعلاج طفل يمني يعاني ورمًا خبيثًا في عينه اليمنى ،

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وجَّه ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمعالجة الطفل اليمني رواف جابر آل عوفان، وذلك على نفقته الخاصة؛ إذ يعاني الطفل ذو العام وأربعة أشهر ورمًا خبيثًا، أفقده إحدى عينيه .
ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة أن يتم نقل الطفل إلى أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية لإجراء العلاج اللازم .
جاء ذلك تفاعلاً مع خبر نشرته صحيفة "الخليج 365"، ذكر فيه والد الطفل جابر آل عوفان أن ابنه مصاب بالورم الخبيث منذ ولادته بعد أن سبَّب له الحبل السري اختناقًا بعد التوائه على رقبته، وأُصيب بسوائل في جسمه، وأُصيب بضمور في الدماغ، وتدهورت صحته حتى أُصيب بورم في عينه؛ وهو ما سبَّب له السرطان؛ وفَقَد إثره عينه اليمنى .
"الخبيث" يسرق عين طفل يمني ووالده يناشد لإنقاذه
ولي العهد يتكفل بعلاج طفل يمني يعاني ورمًا خبيثًا في عينه اليمنىعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-05
وجَّه ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمعالجة الطفل اليمني رواف جابر آل عوفان، وذلك على نفقته الخاصة؛ إذ يعاني الطفل ذو العام وأربعة أشهر ورمًا خبيثًا، أفقده إحدى عينيه .
ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة أن يتم نقل الطفل إلى أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية لإجراء العلاج اللازم .
جاء ذلك تفاعلاً مع خبر نشرته صحيفة "الخليج 365"، ذكر فيه والد الطفل جابر آل عوفان أن ابنه مصاب بالورم الخبيث منذ ولادته بعد أن سبَّب له الحبل السري اختناقًا بعد التوائه على رقبته، وأُصيب بسوائل في جسمه، وأُصيب بضمور في الدماغ، وتدهورت صحته حتى أُصيب بورم في عينه؛ وهو ما سبَّب له السرطان؛ وفَقَد إثره عينه اليمنى .
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
01:02 AM
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
01:13 AM
تفاعلاً مع خبر نشرته صحيفة "الخليج 365"
وجَّه ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمعالجة الطفل اليمني رواف جابر آل عوفان، وذلك على نفقته الخاصة؛ إذ يعاني الطفل ذو العام وأربعة أشهر ورمًا خبيثًا، أفقده إحدى عينيه .
ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة أن يتم نقل الطفل إلى أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية لإجراء العلاج اللازم .
جاء ذلك تفاعلاً مع خبر نشرته صحيفة "الخليج 365"، ذكر فيه والد الطفل جابر آل عوفان أن ابنه مصاب بالورم الخبيث منذ ولادته بعد أن سبَّب له الحبل السري اختناقًا بعد التوائه على رقبته، وأُصيب بسوائل في جسمه، وأُصيب بضمور في الدماغ، وتدهورت صحته حتى أُصيب بورم في عينه؛ وهو ما سبَّب له السرطان؛ وفَقَد إثره عينه اليمنى .
، ولي العهد يتكفل بعلاج طفل يمني يعاني ورمًا خبيثًا في عينه اليمنى ،
المصدر : الخليج 365
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