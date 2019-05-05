قصة مؤلمة.. مواطن يروي تفاصيل سرقة أحشاء جثة طفلة أخيه في “تركيا”

تحدث أحد المواطنين عن تفاصيل محزنة حدثت لعائلة سعودية قبل سنوات في تركيا، كاشفاً عن قصة عنوانها الخيانة والكذب والادعاءات الباطلة من الأتراك بعد دهس بنت أخيه وسرقة أحشاء جثتها. وقال المواطن عبدالملك حلواني وفقًا لـ”سبق”: ذهب أخي وعائلته قبل سنوات في رحلة سياحية لتركيا، وذات يوم وهو واقف على جنبات الطريق يمسك بيد طفلته ينتظر العبور، ارتطمت مركبة مسرعة بطفلته ورمتها نحو عشرة أمتار، ليدخل والدها في نوبة هلع من الموقف، إلا أن الموقف ازداد حزناً عندما رفضت الجهات الأمنية نقل الطفلة من موقع الحادث.

وأضاف: انتقلت بنت أخي لجوار ربها غفر الله لها، وحمّلت السلطة التركية أخي مسؤولة الخطأ وبررت للجاني في موقف عنصري كشف مدى الخبث والحقد المتغلغل في قلوب الأتراك على العرب. وتابع: رجع أخي للسعودية واستقبلت أنا جثمان طفلته، وكانت المصيبة بعد الاطلاع على الجثة أنها بدون أحشاء، إذ سرقها الأتراك، ليعود أخي بعد ذلك لتركيا رافعاً إدعاءً على سرقة أحشاء بنته، ولكن دون جدوى، وعقب ذلك الوقت امتنعنا عن السفر إلى تركيا.