ألقت شرطة الكعكية القبض على
بمنطقة مكة المكرمة .View this post on Instagram
فيديو مروع .. الاعتداء على شخص بالطعن والضرب على خط الساحل بمكة . . صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مروع تم تصويره بخط الساحل مكة في وضح النهار؟ ويظهر في الفيديو شخصان غير معروفين يعتديان بالضرب والطعن على رجل ملقى أرضا، ووجه أحدهما يحمل سلاح رشاش بيد وسكين بيد أخرى عدة طعنات، فيما وجه له الثاني ضربات مبرحة باستخدام عصا. وعقب الاعتداء استقل الثنائي سيارة كانت إلى جوار الحادث، وبدا وكأنهما في طريقهما للهروب. هذا ولم يكشف الفيديو عن هوية الثنائي المعتدي أو الرجل الذي تم الاعتداء عليه. هذا وينتظر أن تعلن الجهات المختصة بيانا يوضح حقيقة المقطع المتداول ويكشف تفاصيل الجريمة
وكشفت مصادر وفقًا لـ “سبق” تفاصيل القضية بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه شابان يعتديان على آخَرَ على طريق الساحل في المنطقة الخضراء بمنطقة مكة المكرمة وتعرض المجني عليه لطلق ناري في قدمة وبعد سقوطه على الأرض قام أحد المعتدين بتسديد أكثر من 9 طعنات، على كفته الأيسر وآخر قام بضربه بعصا ثم فرّا هاربيْن من الموقع، إلا أن الجهات الأمنية استطاعت صباح اليوم السبت القبض على المعتديين فيما لا يزال المعتدى عليه يتلقى العلاج اللازم في مستشفى النور التخصصي بعد تعرضه إلى إصابات بالغة. وتشير المعلومات إلى استقرار حالته الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر 9 طعنات وطلق ناري وضرب بالعصا.. القبض على شابين اعتديا على آخر بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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