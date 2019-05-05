9 طعنات وطلق ناري وضرب بالعصا.. القبض على شابين اعتديا على آخر بمكة

ألقت شرطة الكعكية القبض على

بمنطقة مكة المكرمة .

وكشفت مصادر وفقًا لـ “سبق” تفاصيل القضية بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه شابان يعتديان على آخَرَ على طريق الساحل في المنطقة الخضراء بمنطقة مكة المكرمة وتعرض المجني عليه لطلق ناري في قدمة وبعد سقوطه على الأرض قام أحد المعتدين بتسديد أكثر من 9 طعنات، على كفته الأيسر وآخر قام بضربه بعصا ثم فرّا هاربيْن من الموقع، إلا أن الجهات الأمنية استطاعت صباح اليوم السبت القبض على المعتديين فيما لا يزال المعتدى عليه يتلقى العلاج اللازم في مستشفى النور التخصصي بعد تعرضه إلى إصابات بالغة. وتشير المعلومات إلى استقرار حالته الصحية.