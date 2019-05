9 طعنات وطلق ناري وضرب بالعصا.. القبض على شابين اعتديا على آخر بمكة

View this post on Instagram

فيديو مروع .. الاعتداء على شخص بالطعن والضرب على خط الساحل بمكة . . صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مروع تم تصويره بخط الساحل مكة في وضح النهار؟ ويظهر في الفيديو شخصان غير معروفين يعتديان بالضرب والطعن على رجل ملقى أرضا، ووجه أحدهما يحمل سلاح رشاش بيد وسكين بيد أخرى عدة طعنات، فيما وجه له الثاني ضربات مبرحة باستخدام عصا. وعقب الاعتداء استقل الثنائي سيارة كانت إلى جوار الحادث، وبدا وكأنهما في طريقهما للهروب. هذا ولم يكشف الفيديو عن هوية الثنائي المعتدي أو الرجل الذي تم الاعتداء عليه. هذا وينتظر أن تعلن الجهات المختصة بيانا يوضح حقيقة المقطع المتداول ويكشف تفاصيل الجريمة