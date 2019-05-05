“‏التميمي”: حالة جوية ممطرة تبدأ الخميس.. ‏وعودة الأمطار الرمضانية للرياض

توقَّع الراصد الجوي محمد الخزي التميمي أن تتأثر منطقة الرياض بأمطار ربيعية رمضانية، تبدأ الخميس القادم، وتستمر أيامًا عدة. ‏وقال “التميمي” إن الحالة الجوية تأتي بعد طول غياب للأمطار الرمضانية على منطقة الرياض؛ إذ إن شهر رمضان يتقدم دخوله كل عام؛ فتكون الأعوام القادمة في فصل الربيع، وهي فترة أمطار (المراويح والسرايات). وبعد ست سنوات تقريبًا يدخل رمضان في فصل الشتاء والبرد، ولن يعود لفصل الصيف إلا بعد 22 عامًا تقريبًا.

‏وأضاف بأنه من المتوقع أن تشمل الحالة الجوية أجزاء من المرتفعات الجنوبية وشرقها وشرق منطقة مكة، وأجزاء من حائل والقصيم والشرقية.. وتتضح بشكل أفضل مع اقترابها. ‏ كما نبّه التميمي بأن سُحب هذه الفترة تكون مصحوبة بهبات رياح نشطة، وعواصف غبارية. لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستكون معتدلة على النصف الشمالي من السعودية، ومرتفعة على النصف الجنوبي خلال الحالة الجوية. وبعدها، ومع بداية فصل الصيف، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع؛ فتكون ذروة وشدة الحر في شهرَي يوليو وأغسطس اللذين يتوافقان مع الحج. والله أعلم.