أمر ملكي بتعيين ثلاثة أعضاء في مجلس الشؤون السياسية والأمنية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية. والأعضاء المعينون هم، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد. وكان مجلس الشؤون السياسية والأمنية أنشئ في العام 1436 هجرية، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء، ويترأسه ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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