بالصور: وفاة طفلتَيْن نتيجة سقوطهما في مستنقع مياه بالمدينة المنورة

توفيت طفلتان سعوديتان بعمر 7 و9 سنوات نتيجة سقوطهما في مستنقع مياه بطريق المطار بالمدينة المنورة مساء أمس الجمعة. وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بالمنطقة العقيد خالد الجهني إنهم تلقوا بلاغاً بسقوط الطفلتين في المستنقع، وعلى الفور تم توجيه فرق الإنقاذ لموقع الحادِث. وأبان أنه عند وصول الفرق كان الموجودون بالموقع قد تمكنوا من إخراج إحدى الطفلتين من المياه، لتقوم الفرق بإخراج الأخرى، مضيفاً أنه تم نقل الطفلتين بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى، غير أنهما توفيتا لاحقاً.

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