سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق بالمملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة، غدًا الأحد.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، حائل وكذلك مرتفعات جازان، وعسير، والباحة والمرتفعات الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، تتأثر غدًا الأحد، تتأثر باستمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وعن حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.

أما عن حالة الخليج العربي، فقالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توقع أن يكون شهر رمضان الكريم هو الأعلى في هطول الأمطار من أي رمضان سابق، مع فرصة لجريان سيول.

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وقال الحصيني -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، السبت- إن من المتوقع أن يكون رمضان هذا العام 1440هـ هو الأعلى في الأمطار وحبات البرد، مقارنةً بالشهر نفسه في الأعوام السابقة؛ وذلك على عموم المملكة، مع وجود فرصة للسيول.

ووجه نصيحة إلى الأهالي بضبط «المسايل»؛ وذلك في الرياض والمحافظات الغربية والجنوبية لمنطقة الرياض، وغربًا حتى الطائف، والباحة وعسير وجازان ونجران.

وفي نفس السياق، توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، أجواء شتوية رمضانية، وانكسار درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة؛ وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الراصد الجوي -عبر حسابه على «تويتر»- إنه يتوقع أجواء شتوية رمضانية على شمال المملكة، وانكسار شدة الحرارة على وسط وشرق وغرب المملكة، إثر اندفاع كتلة هوائية باردة؛ وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء، حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف: «درجات الحرارة المئوية، خلال الموجة الشتوية المتوقعة على بعض مدن المملكة، ستكون كالتالي: طريف ٢٦/١٢، وتبوك ٢٩/١٣، سكاكا ٣٢/١٨، عرعر ٣١/١٧، حائل ٣٢/ ١٨«.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن ومناطق المملكة: