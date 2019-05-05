نائب أمير نجران يوجه بعقد لجان العفو عن سجناء «الحق العام» بمناسبة رمضان

العمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء معاملات المستفيدين
وجَّه نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، اليوم السبت، بعقد اجتماعات للجان العفو عن سجناء الحق العام بالمنطقة؛ لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم الضوابط والشروط.
ويأتي هذا العفو، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ .وتضمّن توجيه نائب أمير المنطقة، مواصلة لجان العفو بالمنطقة ومحافظاتها لأعمالها على مدار الساعة؛ لضمان سـرعة إنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي الكريم.
في ذات الإطار، وجّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بعقد اجتماعات للجان العفو عن سجناء الحق العام بالمنطقة؛ لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو، مشددًا على مواصلة لجان العفو بالمنطقة ومحافظاتها لأعمالها على مدار الساعة؛ لضمان سـرعة إنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات.
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